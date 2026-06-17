鹿児島市で2316人が犠牲になった鹿児島大空襲からきょう6月17日で81年です。遺族らが慰霊碑に花を手向け、平和への祈りを捧げました。 17日あさ、雨が降る中、鹿児島市のみなと大通り公園に集まったのは、81年前の鹿児島大空襲で亡くなった人の遺族らおよそ40人です。 鹿児島市は、太平洋戦争末期の1945年に8回の空襲を受け、あわせて3329人が亡くなりました。中でも最も被害の大きかったのが6月17日の鹿児島大空襲で、2316人