【モデルプレス＝2026/06/17】元モーニング娘。で女優の久住小春が6月16日、自身のInstagramを更新。ヘルシーな食事を公開した。【写真】33歳元モー娘。「夏にぴったり」ネバネバ食材たっぷり豪華丼ぶり◆久住小春、ヘルシー丼公開久住は「マイケルの映画を観た日」とつづり、映画『Michael／マイケル』を鑑賞した日の写真を複数枚公開。「月島きらりのハッピーのダンスはスリラーをモチーフにしてます」と明かし、自身が主人公・