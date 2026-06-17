【モデルプレス＝2026/06/17】俳優の小沢仁志が6月16日、自身のInstagramを更新。朝食を公開し、反響を呼んでいる。【写真】63歳俳優「綺麗な丸い形」朝食に食べた黄色めの焼飯◆小沢仁志「黄色め焼飯」の朝食小沢は「おはようさん！今朝は黄色めの焼飯で」とつづり、写真を投稿。たっぷりの卵と細かく刻まれたネギが入った焼飯を披露した。龍のデザインがあしらわれた器に形よく盛られ、黄色いお漬物やお椀に入ったスープも添えら