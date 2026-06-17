大泉洋、ハモりに挑戦 ゴスペラーズが、NHK『SONGS』（6月25日よる10〜）に17年ぶり登場する。５人が追求し続けてきた“ハーモニー”の秘密に迫る。1991年に早稲田大学のアカペラサークルで結成し、1994年にメジャーデビュー。以来、「永遠（とわ）に」「ひとり」など、数々のヒット曲を送り出してきたゴスペラーズ。日本ではまだ“アカペラ”に馴染みのなかった時代から、5人のハーモニーを追求し続け、J-POPシー