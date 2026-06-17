秋田朝日放送 大仙市の住宅街で果物ナイフを持ち歩いたとして、４０歳の男が銃刀法違反の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、16日午後２時すぎ、大仙市大曲飯田町の住宅街で、手に刃物のようなものを持った男が目撃されました。近くに住む人が「包丁のようなものを持った男がいる」と１１０番通報しました。市の教育委員会が子どもの安全について注意を呼びかける緊急メールを送信し、警察が警戒にあたるな