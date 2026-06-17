「サンライズ50周年」プロジェクトキービジュアル (C) SUNRISE 50TH PROJECT バンダイナムコフィルムワークスは、「サンライズ50周年」プロジェクトのキービジュアルを公開。「サンライズ」のさらなる50年へ向けた新たなチャレンジとなる、ショートフィルムプロジェクト「未来への航路」を始動すると発表した。 サンライズ50周年プロジェクトは、サンライズの1作目「無敵超人ザンボット3」が、197