◆ロサンゼルス・ドジャース−タンパベイ・レイズ16日（日本時間17日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは16日（日本時間17日）、ホームでレイズと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番DH」で先発出場。第3打席で15号本塁打を放った。大谷は6回の第3打席、前の打席まで通算7打数無安打と抑え込まれていたレイズ先発のラスムッセンの初球を捉え、センターバ