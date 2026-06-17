エイベックスより歌手デビューした鈴木ユリアのデビュー曲「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」のミュージックビデオが、きょう17日午後6時に公開されることが発表された。【動画】鈴木ユリア「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」ミュージックビデオ（17日午後6時公開）同曲は1週間前にTikTokでショートバージョンが先行公開され、サビにパラパラを取り入れた振り付け動画も話題に。公開からわずか5日間で関連動画