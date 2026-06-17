お笑いコンビ「ニッポンの社長」の辻皓平（39）が17日、自身のXを通じ、改名したことを発表した。ピン芸人時代に芸名として使用していた「辻クラシック」として今後は活動する。「ニッポンの社長」は辻とケツによるコンビで2013年に結成。辻はコンビ結成以前、ピン芸人として「辻クラシック」の名で活動していた。コンビ結成後も24年まで芸名を「辻」としていた。野球の強豪高校・京都の鳥羽出身で、弟は元プロ野球中日の辻孟