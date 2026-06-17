歌手で俳優の小柳ルミ子（73）は16日、自身のブログを更新。カナダ、メキシコ、アメリカの3ヶ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」で感動した試合を明かした。【写真】「麻酔をして2時間程」の手術を受ける予定を明かした小柳ルミ子「しかし驚きましたねぇー」と書き出し「あのスペインがFIFAランク世界2位のスペインがカーボベルデと言う国に名前も聞いた事がなかった国に（皆さんご存知でした？）