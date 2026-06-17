FIFAワールドカップ、日本代表・森保ジャパンは休養日で完全オフ。一方、監督解任に揺れるチュニジアは新監督がチームに合流です。第2戦のチュニジア戦へ向け調整中の日本代表はこの日、疲労を考慮し休養日となりました。そんな中、ベースキャンプ地のナッシュビルの施設が報道陣に公開されました。ロッカールームには、無念の離脱をした遠藤航選手の背番号6のロッカーがありました。この先もチームの方針により残されるということ