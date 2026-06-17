ソフトバンク上沢直之投手（32）が、17日午前の1軍投手練習に合流した。右肘コンディション不良で5月17日に出場選手登録を抹消されて、2軍戦2試合の登板を終えた。みずほペイペイドームでの調整では動画撮影をしながら投球フォームのチェックを入念に行ってから、終えた。「もっと、（上から）たたいて投げられる強さが出てきたらいいかなという感じ」と話した。遠投とキャッチボールも普段通りに消化した。「今のところ、問題