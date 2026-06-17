アメリカ司法省は16日、ホワイトハウスで開かれた総合格闘技大会を標的にトランプ政権高官らの殺害を計画したとして、男5人を訴追したと発表しました。司法省によりますと、19歳から32歳の容疑者らは、会場近くで爆発物を搭載したドローンを爆発させ、混乱に乗じて避難する参加者の中からトランプ政権高官らを銃撃する計画を立てていたということです。捜査当局は大会の4日前に情報を把握し、オハイオ州やミズーリ州、ネブラスカ州