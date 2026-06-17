男子棒高跳びのレジェンド、セルゲイ・ブブカ氏（62）が「LOCOK陸上競技クラブ」のアドバイザーに就任したことが16日、幼児教育・ウェルネス事業を展開する教育関連企業「LOCOK」から発表された。監督兼コーチには女子競歩で五輪3大会連続出場の岡田久美子氏、愛知・名古屋アジア大会代表の梅野倖子が所属。元TBSの石井大裕アナウンサー（41）がゼネラルマネジャー（GM）を務めている。▽セルゲイ・ブブカ氏コメント私はセ