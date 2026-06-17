16日、東京・後楽園ホールで行われたNOAH『メルカリPresents NEO GLOBAL TAG LEAGUE 2026』の最中に茨城県南部を震源とする震度5弱の地震が発生。試合は2分強にわたって中断された。そんな中、一人の選手が神対応で場を和ませると選手が続々と続き、さらに中継カメラがファン垂涎の激レアな2ショットを映し出すなど、試合再開までの時間を盛り上げると「レアな生中継だ」「すごい2ショット」などの反響が相次いだ。【映像】選手