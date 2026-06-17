食料品の消費税の減税について、2027年4月から2年間に限り1％に引き下げるなどとした案が、17日の超党派による「国民会議」の実務者協議で示される見通しです。国会記者会館からフジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。政府はスピードを意識し公約で掲げたゼロではなく、1％で実施したい考えですが、野党からは反発の声が出ていて、議論は紛糾しそうです。会議ではこれまでに、消費税率をゼロではなく1％にした場合