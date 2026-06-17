今回は、自己中すぎる食い尽くし系夫と別居したエピソードを紹介します。話が通じない夫…「食欲がすごく、家のものを何でも食べちゃう私の夫。最近、私の妊娠が発覚したのですが、私の食事まで夫は食べてしまうので、『赤ちゃんのためにもう少し栄養をとりたいから、私のぶんを食べるのはやめて』と伝えたんです。すると、『俺より子どもが大事なの？』とありえないことを言ってきて、言葉を失いました。自己中すぎる夫とは今別居