開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、「賭博黙示録 カイジ」のポイント還元セールが実施されている。 本作は、福本伸行氏による「カイジ」シリーズの第1作目。ギャンブル船「エスポワール」での「限定ジャンケン」など、命を賭けたギャンブルが描かれる。 現在Kindleストアでは、本作全13巻でポイント還元が実施されており、1冊購入ごとに172ptを得ることができる。