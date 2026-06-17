【「アポカリプスホテルかりかり」刊行記念POP UP SHOP】 開催期間：7月7日～7月20日 入場：無料 【拡大画像へ】 書泉は、秋葉原の書泉ブックタワー9階イベントスペースにて「アポカリプスホテルかりかり」刊行記念POP UP SHOPを、7月7日から7月20日まで開催する。 このイベントでは、アニメ「アポカリプスホテル」のキャラクター原案を務めた竹本