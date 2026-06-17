大仙市大曲飯田町の道路で刃物を持っていたとして、40歳の男が逮捕されました。男は容疑を認めているということです。銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、大仙市大曲飯田町の40歳の男です。大仙警察署の調べによりますと、男は16日午後2時15分ごろ、大仙市大曲飯田町の道路で刃物を持っていた疑いがもたれています。男は刃体の長さが6センチを超える刃物を、外に出して手に持っていたということです。通りかかった人が刃物のような