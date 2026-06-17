6月14日（現地時間13日、日付は以下同）にホームのフロストバンク・センターで迎えた「NBAファイナル2026」第5戦。サンアントニオ・スパーズは、ニューヨーク・ニックス相手に90－94で敗れたため、1勝4敗でシリーズ敗退となった。 スパーズはこの試合でも最大16点差と、2ケタリードを奪った。しかも48分間のうち、40分24秒にわたってリードを保持していたも