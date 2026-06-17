★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２宇宙開発関連 ３半導体製造装置 ４人工知能 ５データセンター ６量子コンピューター ７フィジカルＡＩ ８地方銀行 ９サーバー冷却 １０レアアース みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「レアアース」が１０位となっている。 １５～１７日にフランス東部エビア