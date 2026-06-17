華乃が、ショートアニメ『ドラゴン娘になりたくないっ！』から誕生した“ドラ娘バンド”Jack-Potとのコラボレーション楽曲「エクリプス feat. 華乃」を本日6月17日に配信リリースした。あわせてMVが同日17時30分にYouTubeにて公開される。 （関連：ジャンルを超え響き合う新時代――星街すいせい、Aooo、MAISONdesら8組出演「Echoes Baa 2026」DAY2レポート） 今回のコラボレーシ