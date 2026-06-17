アライドテレシスホールディングスが大幅高で８日ぶりに反発している。１６日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を１００万株（自己株式を除く発行済み株数の０．９６％）、または２億５０００万円としており、取得期間は６月１７日から７月１７日まで。経営環境の変化に対応する機動的な資本政策の遂行及び株主還元の一環として実施する。 出所：MINKABU PRESS