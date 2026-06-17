【北中米W杯グループリーグ第1節】(カンザスシティ)アルゼンチン 3-0(前半1-0)アルジェリア<得点者>[ゼ]リオネル・メッシ3(17分、60分、76分)観衆:69,045人├千両役者メッシがW杯最多得点記録に並ぶハットトリック!複数得点は最年長記録!!王者アルゼンチンが白星発進└闘莉王と名和田による26歳差コンビ解説が話題「ギャップがありますねー、今の世代と」