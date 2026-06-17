北中米W杯の試合中に元日本代表MF今野泰幸の守備について、元北朝鮮代表FW鄭大世氏が言及する場面があった。現地時間16日に行われた北中米W杯グループI第1節イラク代表vsノルウェー代表。鄭大世氏は元日本代表GK権田修一とともに『DAZN』で解説を務めていた。後半12分のノルウェーのCKの場面。権田は195センチのFWアーリング・ハーランドに対し、185センチのイラクMFザイド・イスマイルがマークしていることに着目する。「ど