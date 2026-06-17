[6.16 W杯J組第1節 アルゼンチン3-0アルジェリア カンザスシティ]ワールドカップのグループJ第1節で、前回大会優勝のアルゼンチン代表がアルジェリア代表に3-0で勝利した。次戦は22日でアルゼンチンはオーストリア、アルジェリアはヨルダンと対戦する。開始5分にアルゼンチンはメッシが、アルジェリアも前半8分にFWファレス・シャイビがゴールネットを揺らしたが、いずれもオフサイドでノーゴール。ただ立ち上がりから激しく