FC今治は17日、法政大からMF根津元輝が加入することが内定したと発表した。根津は前橋育英⾼から法大に進学。クラブは「戦術眼に長け、攻守におけるハードワークが特徴のボランチ」と評価している。クラブを通じ「自身の『在り方』を大切にし、常に挑戦し続けます。そして、FC今治のエンブレムに誇りと責任を持ち、J1昇格のために全力で闘います」とコメントしている。