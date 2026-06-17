株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部は、AngelbirdのSDXC UHS-Iメモリーカード「AV PRO SD V30」を6月12日（金）に発売した。容量ラインナップは128GBと256GB。市場想定価格は128GBモデルが1万7,600円、256GBモデルが3万3,000円。 SDXC UHS-I規格に準拠しながらも、規格上の最大値となる104MB/秒を超える転送速度を実現したメモリーカード。両モデルともに最大および持続読み出し速度210MB/秒を達成