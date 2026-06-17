紙袋から顔だけ覗かせる猫ちゃん（⇒次へ）【画像を見る】プリンターが起動。徐々に出てくる用紙が顔に当たっちゃう…!? その瞬間の予想外の行動いつも癒しを与えてくれる猫ちゃんですが、ふとした瞬間に「何を考えているんだろう？」と不思議な一面を見せてくれることもありますよね。そんな猫の“不思議な様子”を収めた投稿が、Instagramで大きな話題になっています。プリンター前からまったく動かない猫ちゃんの動画が26.3万い