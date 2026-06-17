会場の様子 パイオニアは、「2026年夏 カロッツェリア新商品」のメディア向け体験会を6月12日（金）にベルサール秋葉原で開催した。シリーズ史上最高音質を追求した4,000台限定の「サイバーナビ LIMITED EDITION」など、2026年夏の新製品が紹介された。 カロッツェリアは、パイオニアがカーナビやカーAVなどを展開するブランドで、2026年に40周年を迎える。世界初の市販GPSカーナビを