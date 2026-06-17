開催：2026.6.17 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 4 - 2 [タイガース] MLBの試合が17日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとタイガースが対戦した。 アストロズの先発投手はハンター・ブラウン、対するタイガースの先発投手はフラムバー・バルデスで試合は開始した。 2回表、8番 李灝宇 初球を打ってショートへのタイムリーヒットでタイガ