カシオ計算機が、「Gショック（G-SHOCK）」と韓国発のストリートブランド「ディスイズネバーザット（thisisneverthat）」のコラボレーションウォッチ「DW-5600TNT」を7月10日に発売する。G-SHOCK STOREおよびカシオ公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】ディスイズネバーザットは、韓国・ソウルを拠点とするコンテンポラリーファッションブランド。1990年代のソウルのサブカルチャーに影響を受けたコレクショ