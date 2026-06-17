サカナクションの山口一郎が自身のInstagramを更新し、M!LKとの集合ショットを披露した。 【写真】白スーツのサカナクション山口一郎をM!LKが囲んで“滅” ■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』舞台裏で実現した異色のコラボ！ 国内最大級の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が6月13日に開催され、サカナクションとM!LKがそれぞれ複数の栄冠に輝く快挙を成し遂げた。 サカナクションは、その圧倒的な存在感と音楽性で