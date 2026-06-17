ジュニア公式Xにて、佐々木大光（KEY TO LIT）が出演した6月15日放送の『真剣遊戯！THEバトルSHOW』のオフショットが公開された。 【写真＆動画】櫻井翔を中島健人・末澤誠也・佐々木大光が囲んだ『真剣遊戯！』オフショット／番組予告 ■アイドル俳優軍の中島・末澤・佐々木はピンクを取り入れた衣装 『真剣遊戯！THEバトルSHOW』は、主宰に櫻井翔を迎えたゲームバラエティー番組。アイドル俳優軍と芸人バラエ