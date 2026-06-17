スペイン紙『マルカ』は16日、日本代表GK鈴木彩艶（パルマ）を特集。FIFAワールドカップ2026北中米大会・1次リーグのオランダ戦で好セーブを連発した守護神について、「日本の“ベンジ・プライス”だ」と称賛。柏を指揮するリカルド・ロドリゲス監督のコメントなどを掲載した。 ■キャプテン翼の「若林源三」に例える オランダとの一戦に先発した鈴木は、好パフォーマンスを披露。4度の決定機を阻止し