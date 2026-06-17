6月25日（木）よる7時〜8時54分 日本テレビ系にて、「即決二択クイズ!!イダテン」第3弾放送決定！当番組は、家族で楽しめる新感覚のハイスピード二択クイズ番組。MCは井ノ原快彦。豪華芸能人30組が集結し、直感勝負を繰り広げる。さらに、番組オリジナルキャラクターのクイズマスター「ピンピン」が毒舌まじりに解答者たちを翻弄する。Aブロック、Bブロックにわかれて対決し、それぞれの上位3名、計6名が優勝を争う。クイズは今話