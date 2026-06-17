熊本県が移転再整備を計画している県営野球場について、熊本市の大西一史市長は、南区の川尻駅西側の土地を候補地として最終調整をしていることを明らかにしました。■熊本市議会大西一史市長「JR川尻駅西側を候補地案として選定しました」17日の熊本市議会で県営野球場誘致についての質問に対し、大西市長は、市として熊本市南区の川尻駅西側の土地を候補地として最終調整していることを明らかにしました。誘致をめぐって、熊本市