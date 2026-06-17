７月１日（水）からスタートする中京テレビ・日本テレビ系全国ネット水曜プラチナイト新ドラマ「おちたらおわり」のメインビジュアル、および追加キャストが本日解禁となった。 原作は、累計発行部数1000万部を越えドラマ化もされた大ヒット作『ライフ』の漫画家・すえのぶけいこ！女性の心の闇や人間関係の崩壊を鋭く描き続け、「ライフ」のみならず「リミット」などもドラマ化されるなど女性を中心に幅広く支持を