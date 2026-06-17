17日未明、熊本県天草市で住宅1棟を全焼する火事があり、住人の51歳の男性1人が手足や顔にやけどをし病院に搬送されました。火事があったのは、天草市倉岳町浦の小谷博文さん51歳の住宅です。警察によりますと、17日午前1時20分頃、小谷さんから「家が燃えている」と110番通報があったということです。火は、およそ2時間後に消し止められましたが、木造平屋の住宅1棟を全焼したほか、隣接する牛舎を半焼しました。 この火事で