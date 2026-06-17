日本最大級のトランスブランド「TRANCE RAVE」の25周年記念イベント『TRANCE RAVE【XXV】-25th.ANNIVERSARY-』が6月20日、東京・WARP SHINJUKUで開催される。YouTubeの公式チャンネルでは、コンセプトムービーや、過去の大型イベントを振り返るヒストリー映像が公開されている。【写真】日本最大級のトランスブランド「TRANCE RAVE」イベントフォト「TRANCE RAVE」は、『egg』や『men’s egg』などのファッション誌と連動し、