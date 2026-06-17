恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が16日までに、自身のブログを更新。引っ越して間もない新居で起きた“害虫騒動”についてつづり、ファンに害虫対策を呼びかけた。【写真】新居にGが出没「瀕死状態」だったと思われる場所桃は、5月25日に更新したブログにて、約2年にわたり準備を進めてきた注文住宅の引き渡しが完了したことを報告。その後は、新居で生活の様子や家族・友人らが遊