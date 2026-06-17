フィギュアスケートの木下グループ所属ならびに木下アカデミーの選手が17日、京都・宇治市内の木下アカデミー京都アイスアリーナで練習を公開した。結成2季目となるアイスダンスの櫛田育良（木下アカデミー）、島田高志郎（木下グループ）組が調整。練習後の囲み取材で来季の抱負を問われると、島田は「全日本選手権の優勝と、四大陸選手権と世界選手権の出場が目標」と決意を口にした。5月には、フィギュアスケートでプロと