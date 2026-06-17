サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１６日（日本時間１７日）、１次リーグI組が行われ、ノルウェーが屈指のストライカー、ハーランドの２ゴールなどでイラクを４−１で破り、白星発進した。ノルウェーにとって、２８年ぶりの出場。２５歳のハーランドは、生まれてから母国の代表がＷ杯で戦うのを見たことがなかった。「重圧を感じたが、Ｗ杯デビュー戦で２ゴールでき、勝てた。特別な瞬間だ」。「怪物」の異