日本発祥のコンテンツとして、海外でも根強い人気を誇るヴィジュアル系。アニメやゲームのキャラクターを彷彿とさせるバンドの立ち姿は、まさに日本が誇るサブカルチャーのひとつと言ってもいいかもしれない。そんなヴィジュアル系アーティストを約20年に渡ってサポートしてきたのが、ライブ・プロデューサーのフランス人、ベルトラン・トルペド氏である。彼は今年、自身の20年にわたる活動の節目にパリで日本のヴィジュアル系アー