長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は6月16日、成長戦略第4弾として開業以来初となるジェットコースターの導入を発表した。本アトラクションは、美しいヨーロッパの街並みを一望しながら絶景を駆け巡るこれまでにない体験を提供する大型プロジェクトで、2027年の開業を予定している。ハウステンボス初となるジェットコースター○開業以来最大プロジェクトとしてハウステンボス初の絶景コースターが誕生「憧れの異世界