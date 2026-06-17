ＢＳテレ東 2026年7月8日(水) 深夜24時スタート！ W主演 ゆいかれん ＆ 藤林泰也 メインビジュアルが完成!!! 小栗有以(AKB48) & 京典和玖 & 半田周平の出演決定！ オープニング主題歌はドットビーピーエム の「ポーカーフェイス」 ＢＳテレ東では、2026年7月8日(水)から、「ドライな同期の溺愛癖」(毎週水曜深夜24時～