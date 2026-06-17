LANAが、「翼の折れたエンジェル」のカバー歌唱音源を本日リリースした。1985年に中村あゆみがリリースし、40年以上たった今でも愛され続ける「翼の折れたエンジェル」。LANA自身も、青春時代の辛い時間を母親に教わったこの曲に救われたとのことで、「大人にならなきゃ」ともがく同世代の若者に捧ぐべく、カバー歌唱した。2025年11月には、SNS上で一瞬だけ歌唱データの一部を公開し、2026年に実施中のツアーでも歌唱。令和に生き