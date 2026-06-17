9Lanaが、新曲「BLUE MOON」を本日配信リリースした。本楽曲は、MVが1000万再生を突破した「BALALAIKA」の“その後の物語”を描いた続編作品。叶わぬ恋に揺れるひとりの女性の想いを、情熱的なラテンビートと切ないメロディに乗せて歌い上げた、感情を激しく揺さぶる一曲になっているという。また、先日公開されたティザー映像では、“Apparently, there’s a continuation to the story of ‘BALALAIKA’…”という意味深なメッセ