講談社児童図書出版部が運営する子育てと読書のWebメディア「コクリコ」は2026年6月16日、2026年4月から始まった高校授業料実質無償化をめぐり、中学生・高校生の保護者を対象に実施したアンケート調査をもとに「隠れ教育費」の実態を取材した記事を公開配信した。本調査は高校授業料実質無償化をめぐる中学生・高校生の保護者へのアンケート調査として、2026年6月16日に発表された。「高校無償化」で負担は減った? 家計を苦しめる